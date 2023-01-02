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ВСУ за семь минут дважды обстреляли Макеевку в ДНР из артиллерии НАТО
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Минобороны сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ по Макеевке

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Украинские националисты ударили из американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ в районе Макеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 2 января, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он уточнил, что российские силы противоракетной обороны сбили два снаряда. Всего по зданию были выпущено шесть боеприпасов.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих», — добавил Конашенков.

По его словам, родным и близким погибших военнослужащих окажут всю необходимую помощь и поддержку.

Накануне в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадало более 15 человек. По населенному пункту были выпущены три ракеты из реактивных систем залпового огня после полуночи 1 января.

В это же время был обстрелян Донецк.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса.

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