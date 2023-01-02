Сбившего насмерть ребенка в Кировске арестовали на два месяца
Суд арестовал на два месяца Николая Колокольчикова, водителя каршеринга из Кировска Ленинградской области, сбившего насмерть 1 января пятилетнюю девочку. Решение по мере пресечения вынесено 2 января.
Обвиняемый заявил в ходе рассмотрения ходатайства следствия о его аресте, что готов помочь семье погибшего ребенка. Он отметил, что может оказать физическую и материальную поддержку. Также Колокольчиков признал вину в совершении ДТП.
Заявления фигуранта суд не смягчило. Он пробудет под арестом до 28 февраля.
ДТП со смертельным исходом произошло утром 1 января. Колокольчиков, ранее лишенный водительских прав, был пьян. Его приятель, которому был предоставлен автомобиль, также в нетрезвом состоянии находился на пассажирском сиденье.
На улице Новой в Кировске автомобиль выехал на придомовую территорию с проезжей части дороги и сбил мать с двумя детьми 2017 и 2019 годов рождения. Пятилетняя девочка умерла на месте. Мать и ее трехлетний сын госпитализированы в тяжелом состоянии.
Расследование уголовного дела находится на контроле у прокуратуры Ленинградской области.