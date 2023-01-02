Карта спецоперации на Украине 2 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 января можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. ВСУ потеряли более 40 человек в ДНР в результате комплексного огневого поражения со стороны ВС РФ.

Кроме того, ВС РФ заняли новые выгодные рубежи в результате наступления на донецком направлении и уничтожили в Херсонской области самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

ВКС России поразили пункты временной дислокации «иностранного легиона» в ДНР и Харьковской области, уничтожено более 70 иностранных наемников. Также российские войска уничтожили хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица» в Днепропетровске, а ракетчики уничтожили в Запорожской области два склада вооружения и хранилище топлива 102-й бригады теробороны ВСУ.