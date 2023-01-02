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Министра обороны Германии раскритиковали за новогоднее видеообращение

Министра обороны ФРГ Ламбрехт подвергли критике из-за новогоднего видеообращения
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт вызвала критику своим неоднозначным новогодним видеообращением. Об этом 2 января сообщила газета Die Welt.

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Накануне Ламбрехт на своей странице в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) выложила ролик с поздравлением с Новым годом. Однако его качество и содержание вызвали недоумение у пользователей Сети.

Так, речь министра заглушили гремевшие на заднем фоне петарды. Она не надела микрофон, из-за чего некоторые слова было невозможно услышать. Кроме того, говоря о конфликте на Украине, она решила поделиться личными впечатлениями.

«В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо», — сказала, в частности, Ламбрехт.

Эксперт по безопасности Ульрике Франке из аналитического центра Европейского совета по международным отношениям назвала речь Ламбрехт невыносимой, а политик от партии ХДС Серап Гюлер призвала снять министра с ее поста.

«Речь о конфликте с новогодними петардами на заднем плане лишь венчает череду ее позоров. Поэтому каждая последующая минута, когда канцлер всё еще держится за этого министра и тем самым наносит еще больший ущерб репутации нашей страны, на его счету», — сказала Гюлер.

Ранее, 13 декабря, Ламбрехт заявила, что бундесвер не может выполнять свои обязательства перед НАТО. В ее отчете было сказано, что Германия ограничена в выполнении задач НАТО, в том числе в усилении восточного фланга альянса.

8 декабря газета Politico сообщила, что в Германии рассматривают возможность ухода Ламбрехт в отставку. Причиной недовольства работой министра стали проблемы с запасами снарядов в армии, невыполненные обещания по расходам на оборону и отложенная сделка по закупке истребителей F-35 в США.

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