Житель Серпухова открыл стрельбу из окна и ранил прохожего

Житель Серпухова открыл стрельбу из окна из охотничьего ружья «Сайга». По данным «Известий», инцидент произошел 31 декабря на улице Физкультурной.

Злоумышленник открыл стрельбу, когда местный житель подходил к своему автомобилю. В результате мужчина был ранен в левую голень и госпитализирован.

О произошедшем в полицию сообщил приятель пострадавшего. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело, личность злоумышленника уже установлена.

29 декабря неизвестный из окна квартиры обстрелял автобус на Варшавском шоссе в Подмосковье в районе ЖК «Бутово Парк». Отмечалось, что в результате стрельбы никто не пострадал, но были повреждены стекла трех автобусов. Подозреваемый доставлен в отдел полиции, у него изъяли страйкбольный пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.