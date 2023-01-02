Аномально теплая погода в столице установила первый в 2023 году климатический рекорд

Температурный рекорд устанавливается в Москве второй день подряд, сообщает Гидрометцентр. В воскресенье воздух в столице прогрелся до 5,4 градуса, передает телеканал «Известия». Таким образом, установлен новый рекорд тепла для 2 января. Дело в том, что метеорологические сутки начинаются с 21:00, объяснили метеорологи. Предыдущий максимум фиксировали в 2007 году, тогда воздух прогрелся до плюс 3,6 градуса. 1 января в Москве был побит температурный рекорд 1973 года. В столице потеплело до 5,1 градуса.

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