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Новый год в поездах РЖД встретили 75 тыс. пассажиров

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Новый год в поездах встретили 75 тыс. пассажиров. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает пресс-служба холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

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«В поездке пассажирам скучать не пришлось: начальники поездов поздравили пассажиров по громкой связи», — говорится в Telegram-канале РЖД.

Также в вагонах-ресторанах подготовили праздничное меню, а дети получили подарки.

1 января стало известно, что на столичном городском транспорте в новогоднюю ночь было совершено более 1 млн поездок. Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались метро и МЦК — на этих видах транспорта было совершено 820 тыс. поездок.

Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, Новый год на уличных локациях по всему городу встретили более 625 тыс. москвичей и туристов. Кроме того, более 300 тыс. горожан провели праздник на площадках «Путешествие в Рождество».

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