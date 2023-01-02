Nikkei узнала о желании Японии пригласить Зеленского на саммит G7

Япония, которая председательствует на 49-м саммите G7 в 2023 году, намерена пригласить президента Украины Владимира Зеленского на мероприятие, которое пройдет 19-21 мая в Хиросиме. Принять участие украинскому лидеру предложат онлайн, пишет газета Nikkei 1 января.

По данным издания, Япония прорабатывает приглашение господина Зеленского, а также собирается пригласить премьера Индии Нарендру Моди и президента Индонезии Джоко Видодо.

Премьер-министр Фумио Кисида также намерен отправиться с турне по страна Европы и в США.

В мае 2022 года, когда принималось решение по выбору города для проведения саммита, Кисида назвал Хиросиму максимально подходящим для обязательств по защите мира. Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе также находится его избирательный округ.

Кисида и Япония выступают на стороне западного блока, считают необходимыми антироссийские санкции и призывают их усиливать и продлевать.

В июне, в ходе саммита «Большой семерки» (G7) премьер Японии Кисида посоветовал лидерам государств союза не ослаблять давление и санкционную политику в отношении России.

Тогда же президент РФ Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы.