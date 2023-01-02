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Расчет лейтенанта Гурова прорвал оборону врага и освободил населенный пункт

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Фото: Министерство обороны РФ
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Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Валерия Гурова вела наступление ради освобождения одного из населенных пунктов. Подразделение с восточных окраин населенного пункта пыталось сломать ожесточенное сопротивление противника. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в понедельник, 2 января.

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Рота лейтенанта Гурова успешно прорвала оборонительный рубеж и нанесла украинским националистам значительный ущерб в живой силе и военной технике. Наступая, российские военные захватили плацдарм на окраине населенного пункта и огнем из боевых машин подавили противника.

Стремительный прорыв обороны мотострелковой ротой лейтенанта Гурова позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам российских войск.

Расчет боевой машины под командованием сержанта Никиты Богатырева выполнял задачу по поддержке артиллерийским огнем мотострелковых подразделений, которые наступали на позиции украинских националистов.

В ходе разведки передовая группа выявила диверсантов, намеревавшихся атаковать позиции российских войск. Координаты противника передали артиллеристам посредством радиосвязи. Приняв информацию, сержант Богатырев оперативно произвел расчеты и нанес точный огневой удар, разбив диверсантов.

Благодаря высокому уровню подготовки расчет сержанта Богатырева нанес противнику существенный урон, что помогло российской стороне развить наступление и уничтожить врага.

Ранее, 31 декабря, Минобороны рассказало, как группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Жалсан Базаржапов, обнаружила в лесополосе вооруженных украинских боевиков. Завязался бой, в ходе которого российский военный одним из первых открыл огонь по врагу и уничтожил пулеметный расчет.

Кроме того, 1 января военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Награждение прошло вблизи линии соприкосновения с противником.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

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