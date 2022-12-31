Сержант Базаржапов прикрыл отход группы и помог нейтрализовать диверсантов

Группа российских военнослужащих, в составе которой действовал сержант Жалсан Базаржапов, обнаружила в лесополосе вооруженных украинских боевиков. Завязался бой, в ходе которого российский военный одним из первых открыл огонь по врагу и уничтожил пулеметный расчет. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 31 декабря.

Имевший численное превосходство противник попытался окружить российских военнослужащих. Командир группы принял решение на отход. Прикрывать его поручили сержанту Базаржапову.

Ведя прицельный огонь из стрелкового оружия, он точным огнем уничтожил пулеметный расчет на пикапе и ранил еще трех националистов. Это притормозило скорость их наступления.

За счет выигранного времени двум российским группам удалось выстроить оборону и уничтожить наступавших боевиков. Благодаря действиям сержанта Базаржапова, деятельность диверсионно-разведывательной группы в заданном районе была пресечена.

В ходе совершения марша около одного из населенных пунктов колонна российских войск, в составе которой двигался рядовой Константин Голубев, подверглась обстрелу из минометных орудий и стрелкового оружия.

Голубев в составе расчета боевой машины под непрекращающимся обстрелом врага уничтожил три единицы специальной техники и две долговременные огневые точки противника.

Благодаря сплоченным и отработанным действиям расчета, в составе которого действовал рядовой Голубев, позиции националистов были подавлены, а российская колонна вовремя прибыла в заданный район.

Накануне, 30 декабря, Минобороны рассказало, как старший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин в составе медицинского взвода после очередной атаки националистов оборудовали мобильный медпункт для раненых товарищей, которых нужно было срочно вывезти в медотряд.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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