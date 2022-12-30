Двое военных отразили нападение диверсантов и вывезли 10 раненых в медотряд

Старший лейтенант Борис Подполов и старший прапорщик Руслан Морковин в составе медицинского взвода после очередной атаки националистов оборудовали мобильный медпункт для раненых товарищей, которых нужно было срочно вывезти в медотряд. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 30 декабря.

Украинские националисты, стремясь вернуть контроль над населенным пунктом, атаковали позиции российской батальонной тактической группы. Наступление сопровождалось артиллерийскими, минометными обстрелами. Для помощи раненым сослуживцам старший лейтенант Подполов и старший прапорщик Морковин оперативно развернули мобильный медицинский пункт в заброшенном здании.

Оказав первую помощь 10 военнослужащим, они начали переноску раненых в замаскированный медицинский автомобиль «Урал» для их эвакуации. Продвигаясь по маршруту следования к медотряду, автомобиль с ранеными подвергся обстрелу со стороны диверсионно-разведывательной группы противника.

Российские военные покинули автомобиль и приступили к бою: Подполов из стрелкового оружия уничтожил четырех националистов, Морковин броском ручной гранаты — еще пятерых. После потерь в личном составе группа диверсантов отступила.

В ходе боя Морковин получил огнестрельное ранение правой руки, коллега Подполов тут же оказал ему первую медпомощь. Убедившись, что жизням и здоровью раненных ничего не угрожает, медэкипаж замаскированного «Урала» продолжил движение и довез военнослужащих до медицинского отряда, где пострадавшим в бою оказали полноценную помощь.

Накануне, 29 декабря, Минобороны рассказало, как контуженный пулеметчик выбрался из горящей БМП и спас товарищей в ходе боя с диверсантами Боевая машина пехоты (БМП), в которой находился старший матрос и пулеметчик Артур Гарифуллин, была подбита противотанковой управляемой ракетой. Гарифуллин получил легкие ранения и контузию, оперативно покинул загоревшуюся машину и бросился на помощь сослуживцам.

Ранее, 25 декабря, Министерство обороны показало кадры работы военных врачей и медсотрудников Западного военного округа (ЗВО), которые оказывают медицинскую помощь военнослужащим и мирным жителям в зоне проведения СВО. Отмечалось, что на территории развернутого в зоне СВО медпункта ежедневно работает отопление, обогрев и есть вся необходимая для спасения жизней техника.