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Контуженный пулеметчик выбрался из горящей БМП и спас товарищей в ходе боя с диверсантами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Боевая машина пехоты (БМП), в которой находился старший матрос и пулеметчик Артур Гарифуллин, была подбита противотанковой управляемой ракетой, когда группа российских военнослужащих обнаружила украинских диверсантов по пути следования в район боевых действий. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в четверг, 29 декабря.

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Старший матрос Гарифуллин получил легкие ранения и контузию, оперативно покинул загоревшуюся машину и вытащил из нее раненых товарищей, которые не могли выбраться самостоятельно. Укрыв их в безопасном месте, он продолжил бой с диверсантами.

Заняв выгодную огневую позицию, Гарифуллин лично уничтожил пятерых националистов. Группа противника понесла значительные потери и бежала с поля боя. Старший матрос оказал раненым сослуживцам первую медицинскую помощь, подготовил эвакуацию и отправил их в безопасный район.

Командир отделения, сержант Виктор Боженов в составе штурмовой группы обеспечивал прикрытие основных сил российского подразделения. В результате успешных боевых действий российские военнослужащие без потерь выбили националистов из опорного пункта, который те попытались вернуть на следующий день. Противник начал наступление, сопровождаемое артиллерийским обстрелом позиций наших войск.

Сержант Боженов, вытащив из-под огня и оказав первую медпомощь раненому товарищу, вступил в стрелковый бой. Кроме того, он обнаружил вражеский квадрокоптер, с помощью которого противник вел разведку и корректировку артогня. Боженов уничтожил беспилотник и тем лишил врага возможности вести артиллерийский обстрел. Наши войска перешли в контратаку и отбросили националистов на исходные позиции.

Накануне, 28 декабря, Минобороны рассказало о том, как командир боевой машины пехоты (БМП), матрос Никита Шомин, попал под ожесточенный вражеский обстрел, когда сопровождал рекогносцировочную группу российских военных. Из-за подрыва техники экипаж БМП и личный состав получили тяжелые ранения.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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