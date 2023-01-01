Вооруженный мужчина пытался проникнуть на инаугурацию Лулы де Силвы

Вооруженный мужчина пытался проникнуть на инаугурацию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, злоумышленник задержан. Об этом 1 января сообщает Sky News.

«По данным военной полиции, мужчина со взрывным устройством и ножом был арестован при попытке проникнуть на инаугурацию нового президента Бразилии. По словам Алана Кампоса из городской военной полиции, мужчина пытался проникнуть на эспланаду Бразилиа во время инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лула да Силва», — указано в публикации.

31 октября Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек. В тот же день Путин направил ему поздравления с победой на выборах. Российский лидер подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет нового бразильского лидера.

Лула да Силва стоял во главе южноамериканской республики с 2003 по 2010 год. Летом 2017 года был приговорен почти к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции и отмывании денег. В ноябре 2019 года вышел на свободу. Весной 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.