Около 70 тыс. москвичей посмотрели новогоднее обращение президента в метро

Примерно 70 тыс. человек посмотрели новогодние обращения президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина в Московском метрополитене. Об этом 1 января сообщает пресс-служба столичного дептранса в Telegram-канале.

«Некоторые пассажиры встретили Новый год прямо в метро. Для них мы транслировали новогоднее обращение мэра Москвы С.С. Собянина и президента России В. В. Путина в вагонах метро и на эскалаторах станций», — сообщили в ведомстве.

Глава московского дептранса Максим Ликсутов также отметил, что ведомство делает всё для безопасности и комфорта пассажиров в ходе новогодних праздников.

По данным дептранса, на столичном городском транспорте в новогоднюю ночь было совершено более 1 млн поездок. Наибольшей популярностью у пассажиров пользовались метро и МЦК — на этих видах транспорта было совершено 820 тыс. поездок.

Обращение президента к россиянам по случаю наступления Нового, 2023-го года стало самым продолжительным за всё время, оно длилось около девяти минут. Традиционно первыми обращение президента увидели жители Камчатки, где 2023 год наступил раньше остальных регионов России.