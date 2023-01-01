ВС России сорвали планы Киева по совершению террористических атак

ВС России 31 декабря сорвали планы Киева по совершению террористических атак. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования был нанесен по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, эти БПЛА Украина применяла для совершения террористических атак против РФ.

«Поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА. Цель удара достигнута», — сказал он.

Кроме того, 15 украинских беспилотников было уничтожено российскими средствами противовоздушной обороны за сутки, в том числе в районе Крыма и Белгородской области.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) две польские самоходные гаубицы KRAB, из которых велся обстрел Донецка. Еще две гаубицы Д-20 Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в районе населенного пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

31 декабря Конашенков заявил о поражении российскими войсками трех пунктов временной дислокации иностранных наемников в районе населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва в Донбассе.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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