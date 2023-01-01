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ВС РФ уничтожили две польские гаубицы KRAB

Минобороны: в ДНР уничтожены две польские гаубицы KRAB, из которых обстреливался Донецк
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Фото: commons.wikimedia.org
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Российские войска уничтожили в Донецкой Народной Республике (ДНР) две польские самоходные гаубицы KRAB, из которых велся обстрел Донецка. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Иванополье и Звановка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены две самоходные гаубицы Krab польского производства, из которых велся обстрел жилых кварталов населенных пунктов ДНР», — сказал он на брифинге.

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Еще две гаубицы Д-20 вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены в районе населенного пункта Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Днем ранее представитель Минобороны сообщил о поражении российскими войсками трех пунктов временной дислокации иностранных наемников в районе населенных пунктов Красный Лиман и Червоная Диброва в Донбассе.

Кроме того, в ходе артиллерийских и воздушных ударов ВС России были поражены три ротные тактические группы ВСУ на купянском направлении в районах населенных пунктов Тимковка, Кисловка и Новоселовское Харьковской области.

Также было уничтожено около 140 боевиков в ходе боев на краснолиманском направлении.

26 декабря офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут катастрофические потери в ДНР. По его словам, только под Артемовском украинская армия ежедневно теряет порядка 500 военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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