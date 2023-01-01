Bild сообщила о беспорядках в Берлине в новогоднюю ночь

В Берлине в новогоднюю ночь произошел ряд происшествий. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает немецкая газета Bild.

Так, в городе за ночь зафиксировано 38 нападений на экстренные службы, 15 сотрудников получили ранения, одного из пострадавших госпитализировали. Кроме того, 22 человека пострадали от петард и ракет.

«Полицейские и пожарные также подверглись «массовому обстрелу с петардами» при тушении горящего автомобиля», — говорится в материале.

Нападение на пожарную команду также было совершено в районе Шенеберг. На уличной баррикаде несколько человек в капюшонах побежали в сторону экстренных служб и атаковали их камнями и железными прутьями.

В Кройцберге, на углу улиц Сандерштрассе и Коттбуссер-Дамм, молодые люди построили горящие баррикады из мусорных баков.

Также автобус был подожжен под эстакадой в Нойкельне. Транспортное средство сгорело полностью, пожарным удалось потушить огонь только под охраной полиции.

Ранее в этот день стало известно, что в канун Нового года мужчина напал с мачете на двух офицеров полиции в Нью-Йорке. Нападавший нанес двум офицерам удары по голове, в результате чего один из них получил рваную рану, а второй — перелом черепа. Подозреваемый в совершении преступления, по мнению следователей, может быть исламским экстремистом.

1 января также сообщалось, что два человека погибли и семеро пострадали в Польше из-за новогодних фейерверков, огнем повреждено 12 машин. Всего в новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров в стране.