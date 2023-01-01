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Трое мужчин лишились пальцев после взрыва петард в Подмосковье

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Фото: TASS/DPA/Lino Mirgeler
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После взрыва петард в Подмосковье 31 декабря трое мужчин лишились пальцев. По данным «Известий», инциденты произошли в Раменском, Пушкино и в деревне Дубровки.

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Так, 21-летний житель Раменского лишился трех пальцев правой руки при взрыве петард. Мужчина из Пушкино потерял четыре пальца, пострадавший из Дубровки также потерял четыре пальца.

Все трое были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Ранее в этот день сообщалось, что в Татарстане четыре человека пострадали при запуске пиротехники. В результате один ребенок был госпитализирован с ожогами.

26 декабря в МЧС РФ напомнили, что ежегодно из-за неправильного обращения с пиротехникой вспыхивают пожары, которые приводят к гибели людей. Как сообщил начальник отдела департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Денис Зобков, применять изделия следует в обязательном соответствии с инструкцией, также нельзя использовать пиротехнику в помещениях.

Зобков добавил, что только в 2022 году в России по причине нарушения правил эксплуатации случилось 117 пожаров, на которых погибли два человека и 17 получили различные травмы.

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