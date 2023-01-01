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Скидка на оплату пошлин через «Госуслуги» отменена с 1 января

Минфин: скидка в размере 30% на оплату госпошлин через портал «Госуслуги» отменяется с 1 января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Скидка в размере 30% на оплату госпошлин для физических лиц через портал «Госуслуги» отменяется с 1 января 2023 года.

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Как в октябре указывали в Минфине, скидка планировалась изначально как временная мера. Так как предложений о продлении ее действия не поступало, то проект бюджета на 2023–2025 годы был сверстан с учетом ее отмены.

Скидка при оплате госпошлин была введена в 2017 году. Пользователи могли воспользоваться ей при оплате пошлины безналичным способом. В частности, таким образом можно было оплатить пошлину за оформление загранпаспорта нового образца, которая без учета скидки составляла 5 тыс. рублей, а со скидкой — 3,5 тыс. рублей.

Данная мера была установлена до 2019 года, затем дважды продлевалась до 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года.

Вместе с тем на «Госуслугах» осталась возможность оплачивать со скидкой 50% автомобильные штрафы. Такая возможность установлена статьей 32.2 КоАП РФ, а потому не имеет срока действия.

При этом, как 24 декабря сообщали «Известия», поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу в 2023 году, увеличат размер пошлин для автомобилистов. Например, если водитель захочет изменить конструкцию колесного средства, он должен будет заплатить 1 тыс. рублей. Аналогичную сумму потребуется уплатить за изготовление новых документов, если предыдущие были потеряны или испорчены.

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