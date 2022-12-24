Автомобилистов предупредили о новых пошлинах с 1 января

Поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу в 2023 году, увеличат размер пошлин для автомобилистов. Об этом в субботу, 24 декабря, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «ШАГИ» Андрей Шарков.

В частности, если водитель захочет изменить конструкцию колесного средства, он должен будет заплатить 1 тыс. рублей. Это касается случаев, когда владелец намерен поменять оборудование грузового транспорта, установить на него газобаллонное оборудование, поставить новые источники света и др.

Аналогичную сумму потребуется уплатить за изготовление новых документов, если предыдущие были потеряны или испорчены.

«За допуск транспорта к перевозке опасных грузов придется заплатить 1500 рублей», ― добавил эксперт.

Он пояснил, что такие документы актуальны для водителей, занимающихся на коммерческой основе перевозкой, например, ядовитых, взрывчатых, радиоактивных грузов.

Также государство с 2023 года будет взимать 1500 рублей вместо 800 за получение свидетельства безопасности транспортного средства, если, например, оно было изготовлено самостоятельно. То же самое касается иномарки, которую владелец хочет ввезти в Россию.

В связи с этим для экономии средств Шарков посоветовал озаботиться получением необходимых документов поскорее, чтобы успеть получить их бесплатно или дешевле.

Ранее, 21 декабря, стало известно, что власти Амурской области планируют снизить транспортный налог. Таким образом администрация региона хочет привлечь граждан приобретать машины с газобаллонным оборудованием.