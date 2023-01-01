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В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%
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В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%

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Фото: Global Look Press/Onur Dogman
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В Турции с 1 января 2023 года начал действовать налог на проживание в размере 2%. Это следует из соответствующего циркуляра, размещенного в правительственном вестнике T.C. Resmî Gazete.

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Отмечается, что все объекты размещения в стране должны перечислять государству 2% от суммы, полученной за проживание туриста в них.

Налог будет взиматься за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими. Туристические агентства также могут включить его в свои туры.

При этом налог на проживание будут оплачивать отельеры, то есть объект налогообложения в данном случае — не турист, а сам отель.

О том, что в Турции с 1 января 2023 года начнет действовать двухпроцентный налог на проживание, стало известно 14 декабря. От уплаты налогов освобождены учащиеся и студенты, которые проживают в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, представители которых имеют дипломатический статус.

Изначально решение о взимании 2% от стоимости гостиничного номера в Турции должно было вступить в силу 1 апреля 2020 года, однако правительство отложило его реализацию в связи с пандемией коронавируса.

17 ноября 2022 года в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что стоимость отдыха в Турции выросла для россиян на 50–70% по сравнению с показателями 2021 года, во многом из-за инфляции и удорожания авиаперевозок.

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