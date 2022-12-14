В Турции с 1 января введут налог на проживание в отелях и гостевых домах
В Турции с 1 января 2023 года начнет действовать двухпроцентный налог на проживание, следует из циркуляра, размещенного в среду, 14 декабря, в правительственном вестнике Resmî Gazete.
В документе уточняется, что налог будет взиматься за проживание в отелях, туристических деревнях, мотелях, пансионатах, гостевых домах и других объектах размещения непосредственно ими. Туристические агентства также могут включить его в свои туры.
От уплаты налогов освобождены учащиеся и студенты, которые проживают в общежитиях, пансионатах и кемпингах, а также представители аккредитованных в Турции дипломатических миссий и международных организаций, представители которых имеют дипломатический статус.
О налоге на проживание в Турции стало известно в октябре 2019 года. Изначально решение о взимании 2% от стоимости гостиничного номера в Турции должно было вступить в силу 1 апреля 2020 года, однако правительство отложило его реализацию в связи с пандемией коронавируса.
17 ноября 2022 года в Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что стоимость отдыха в Турции выросла для россиян на 50–70% по сравнению с показателями 2021 года, во многом из-за инфляции и удорожания авиаперевозок.
Текущий год шел крайне успешно для турецкой туротрасли. По оценкам министра туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, к концу года число туристов будет близко к уровню 2019 года — тогда страна приняла свыше 51 млн иностранных гостей.