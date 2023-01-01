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Экономист назвал прибыльные варианты вложений в 2023 году

Экономист Григорьев назвал вложения в золото и валюту выгодными направлениями в 2023 году
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Рублевые депозиты в 2023 году больше подойдут для сбережения накоплений, а не для увеличения дохода, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он перечислил наиболее прибыльные варианты вложений денег на ближайший год.

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«Можно рассматривать драгоценные металлы. Они, в первую очередь золото, будут расти, потому что в российской экономике немало проблем, в глобальной экономике их много», — сказал эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Второй наиболее прибыльный вариант инвестиций в 2023 году — рынок ценных бумаг. По словам Григорьева, рынок в следующем году будет достаточно изменчивым, и на этом можно заработать. Но перед тем как вкладывать деньги, следует обязательно разобраться, как он работает, чтобы не оказаться в минусе, предупредил он.

Эксперт добавил, что выгодно вложиться можно также в первичную недвижимость при условии выбора надежного застройщика.

Еще одним многообещающим вариантом для инвестиций является наличная валюта, так как спрос на нее в 2023 году сохранится.

Ранее, в начале ноября, сообщалось, что самой популярной валютой для хранения сбережений является рубль. В последнее время набирает популярность китайский юань, для хранения капитала его выбирают 14% инвесторов. Доллар США предпочитают 20% респондентов.

При этом 20 декабря финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов выразил мнение, что покупка валют недружественных России стран нецелесообразна.

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