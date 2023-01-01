Канада обязала прибывающих из КНР тестироваться на коронавирус

Правительство Канады объявило о обязательном тестировании на коронавирус для путешественников, прибывающих авиарейсами из Китайской Народной Республики (КНР), Гонконга или Макао с 5 января. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил минздрав страны.

«Авиапассажиры в возрасте двух лет и старше должны предоставить отрицательный тест на COVID-19 перед вылетом в Канаду, начиная с 5 января», — сказано в пресс-релизе канадского ведомства.

Уточняется, что анализ следует сдать не позднее, чем за два дня перед вылетом. Эти меры по охране здоровья жителей Канады будут применяться к авиапассажирам, независимо от гражданства и статуса вакцинации.

В минздраве подчеркнули, что меры временные и действуют в течение 30 дней. В свете новых данных они могут быть пересмотрены и скорректированы.

«Авиакомпании должны получить отрицательный результат теста на COVID-19 от пассажира или документацию о положительном результате теста, взятого в течение предшествующих 10–90 дней, до того, как пассажир сядет в самолет. В противном случае ему будет отказано в посадке», — добавили в ведомстве.

Днем ранее, 30 декабря, о намерении ввести обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая сообщила Великобритания. С 5 января прибывающие в Англию из Китая должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус.

28 декабря сообщалось, что власти США обяжут прибывающих из Китая демонстрировать отрицательный тест на коронавирус с 5 января. Мера распространяется на всех пассажиров в возрасте от двух лет. Нововведение предполагает, что перед вылетом желающим посетить Соединенные Штаты необходимо предоставить отрицательный результат теста, который был сдан не ранее чем за двое суток до вылета.