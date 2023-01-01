«Росэнергоатом» сообщил о гибели человека при аварии на Ростовской АЭС
Один сотрудник погиб, один — пострадал и госпитализирован в результате возгорания блочного трансформатора на энергоблоке №3, который находился в плановом ремонте Ростовской АЭС. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».
«31 декабря 2022 г. в 18:30 на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, находящегося в плановом ремонте. Для ликвидации возгорания незамедлительно были направлены пять пожарных расчетов. В 18:42 оно было ликвидировано», — сказано в сообщении.
На месте возгорания был обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший сотрудник, которого госпитализировали. Расследование происшествия взял под контроль директор АЭС Андрей Сальников.
На Ростовской АЭС в работе находятся энергоблоки №1, 2 и 4, они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Энергоблок №3 — в планово-предупредительном ремонте с 1 декабря.
В концерне уточнили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся.
Днем ранее, 30 декабря, советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что повреждение резервной линии электропередачи Запорожской АЭС (ЗАЭС) не является критичным и не повлияет на работу станции. Он напомнил, что функционирует вторая линия.