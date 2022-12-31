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Двое военных ВС Сирии погибли при атаке беспилотников

Двое военных ВС Сирии погибли при атаке беспилотников

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Фото: Global Look Press/Twitter.com/mfa_russia
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При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в провинции Латакия пострадали двое сирийских военных. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров в субботу, 31 декабря.

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«В провинции Латакия в результате удара БПЛА, запущенного террористами, ранены два сирийских военнослужащих», — сказал он.

В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ). Так, в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Латакия — три.

Егоров отметил, что со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Ранее, 23 декабря, в результате артиллерийского и минометного обстрела со стороны террористов в провинции Идлиб погибли трое военнослужащих сирийских вооруженных сил, еще четверо получили ранения. Уточняется, что со стороны курдских формирований на северо-востоке Сирии не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Ранее, 11 декабря, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что пять военных Вооруженных сил Сирии погибли при столкновении с террористами в провинции Латакия. Еще ряд бойцов получили тяжелые ранения.

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