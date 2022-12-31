Флорист дала советы по спасению елки от осыпания

Влажный воздух поможет спасти новогоднюю елку от осыпания. Об этом 31 декабря рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

«Для того чтобы елка подольше постояла, недалеко от нее нужно периодически включать увлажнитель воздуха. Если его нет, то просто опрыскивать хвою. Если иголки уже начали обсыпаться, то уже всё, это не остановить. Ну и, конечно же, ни в коем случае не нужно ставить елку рядом с батареями», — рассказала она URA.RU.

Флорист рассказала, что сразу ставить елку с мороза в дом нельзя, потому что дерево не выдержит резкого перепада температур. Сначала его необходимо подержать на балконе, а уже потом ставить в комнате. Также на новогодней ели необходимо сделать срез.

«На стволе обязательно нужно сделать свежий срез, порядка 1,5–2 см, и тут же поставить в емкость с водой. Это необходимо, чтобы те сосуды, по которым вода поступает к дереву, были свободными. Пока елка была на базаре, у нее образовалась в срезе воздушная пробка. Сейчас существуют специальные держатели для хвойных деревьев, в которых предусмотрена емкость для воды», — рассказала специалист.

Эксперт рассказала, что лучше всего хвоя держится на сосне, пихте и датской ели, в то время как обычные российские елки имеют тенденцию к осыпанию.

20 декабря в МЧС посоветовали россиянам покупать искусственные ели. Одна из причин, по которой лучше отдать предпочтение таким деревьям, заключается в том, что они менее подвержены возгоранию.

До этого, 16 декабря, пресс-служба «Рослесинфорга» рассказала «Известиям», что при выборе живой ели необходимо придерживаться ряда рекомендаций, чтобы избежать угрозы заноса в дом различных видов насекомых. Прежде всего приобретать дерево рекомендуется на легальном елочном базаре, в специализированном магазине или в лесничестве.

14 декабря президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что, имея дома животных, следует отдать предпочтение искусственным елкам. Выбирая искусственную ель, снижается риск того, что собака может поранить пасть острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки.