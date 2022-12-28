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Палки в ёлки: иностранные новогодние деревья резко подорожали

Какую продукцию в этом году выбирают россияне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Средний чек на иностранные живые елки вырос вдвое, хотя продажи в натуральном выражении упали на половину. Это подсчитал оператор фискальных данных «Платформа ОФД». Люди стали охотнее покупать отечественные ели и сосны, которые обходятся дешевле. Спрос на живые деревья в этом году увеличился, отметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Продвигаем свое

Чек на иностранные живые ели, сосны и пихты подскочил вдвое, он составил 6 тыс. рублей. Хотя объем продаж в штуках упал на 51%, а в денежном выражении — на 42%. Об этом свидетельствует информация оператора фискальных данных «Платформа ОФД» за 15–20 декабря по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Известия» ознакомились с этими сведениями. Компания ежедневно обрабатывает 50–55 млн кассовых чеков с более чем с 1 млн онлайн-касс в России.

Средний чек на отечественные живые ели, сосны и пихты вырос незначительно — на 4% в сравнении с 2021 годом и составил 3 тыс. рублей. Объем продаж в натуральном выражении снизился на 10%, а в денежном — на 7%. Самыми стабильными по стоимости оказались искусственные ели и сосны, подчеркнули в «Платформе ОФД». Чек на них оказался выше прошлого года только на 1% и составил почти 3,3 тыс. рублей. Продажи этой продукции в натуральном выражении выросли на 8%, а в денежном — на 10%.

— Среди деревьев иностранного производства преобладают пихты, однако, их немного на рынке, а ценник в два раза выше прошлогоднего уровня, что еще больше снижает их популярность. Поэтому неудивительно, что в этом году россияне чаще всего покупают живые ели и сосны отечественных питомников, — пояснили в операторе фискальных данных.

Праздник к нам приходит

В этом году заметно вырос спрос на живые новогодние деревья по сравнению с 2021-м: именно они создают праздничные атмосферу и настроение, сказал «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев.

— Стали более популярны отечественные елки в ценовом сегменте до 3 тыс. рублей, а также сосны и пихты. Поэтому профильные розничные сети перераспределили ассортимент в сторону российских новогодних деревьев: в среднем их поставки выросли более чем на 20%, — уточнил он.

Эксперт добавил, что импортные хвойные деревья тоже востребованы. Речь идет о продукции из Дании, Финляндии, Эстонии в ценовом сегменте от 5 тыс. рублей. Их стоимость выросла на фоне увеличения логистических расходов на поставки товаров из Европы, добавил Игорь Караваев.

В пресс-службе Wildberries «Известиям» сказали, что продажи новогодних деревьев выросли на 126% год к году.

Инфографика

— На их покупку россияне тратят порядка 2,7 тыс. рублей, это на 4% больше, чем в прошлом году. Средняя цена приобретения отечественных деревьев выросла на 6% год к году, а на импортные — на 11%, — уточнили в компании. — Среди наиболее популярных моделей — продукция из КНР, России и Белоруссии, именно их с 1 по 25 декабря россияне приобрели больше всего.

Повышение цен на ели зафиксировали и в торговой сети «Ашан»: закупочная стоимость искусственной продукции выросла до 20%. Это произошло в том числе из-за увеличения курсов валют, стоимости сырья и перевозок. Живые деревья подорожали чуть больше — в среднем на 30%, это обусловлено увеличением затрат на производство и подорожанием логистики.

— В целом спрос на елки остается на уровне прошлого года, — сказали «Известиям» в «Ашане». — Пока клиенты сети предпочитают искусственные ели — спрос на них выше в 20 раз. В этом году мы уже продали более 100 тыс. штук, живые ели в таком количестве заняли бы площадь около 10 га.

Представитель ритейлера добавил: в магазинах сети продают ели от 50 рублей (25 см) до 12,3 тыс. рублей (2,7 м). Наиболее популярна продукция в ценовом диапазоне от 3,8 тыс. рублей до 6 тыс.

В пресс-службе «Утконос онлайн» «Известиям» сообщили, что продажи в денежном выражении повысились на 40%, а в натуральном — на 20% относительно прошлого года.

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