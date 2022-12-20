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В МЧС посоветовали выбирать на Новый год искусственные елки

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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На Новый год предпочтительнее выбрать искусственную ель вместо живой. Такое мнение высказал во вторник, 20 декабря, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

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«Лучше выбирать искусственную елку», — сказал он журналистам.

По его словам, они менее горючие. Еникеев добавил, что выбор в пользу искусственных елок будет способствовать снижению вырубки живых деревьев для продажи.

Еще один совет специалист дал про гирлянды: они должны быть с соответствующим сертификатом электробезопасности. Под елку также можно подложить несгораемые материалы.

«И детей лучше наряжать в костюмы из трудногорючего материала», — добавил Еникеев.

16 декабря пресс-служба Рослесинфорга рассказала «Известиям», что при выборе живой ели необходимо придерживаться ряда рекомендаций, чтобы избежать угрозы заноса в дом различных видов насекомых. Прежде всего приобретать дерево рекомендуется на легальном елочном базаре, в специализированном магазине или в лесничестве.

Также стоит обратить внимание на ветки — они должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии. Ствол должен быть ровный и толстый, не менее 6 см в обхвате, иначе елка быстро засохнет и осыплется.

К процессу утилизации также стоит подойти осознанно. Можно сдать новогоднее дерево в специальные пункты приема, предварительно уточнив все условия.

14 декабря президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что, имея дома животных, следует отдать предпочтение искусственным елкам. Выбирая искусственную ель, снижается риск того, что собака может поранить пасть острыми иголками или получить непроходимость кишечника из-за съеденной ветки.

В тот же день в Московский Кремль из подмосковного Волоколамска доставили главную новогоднюю ель страны. Специальный автопоезд ввез ее через Спасские ворота для последующей установки на Соборной площади.

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