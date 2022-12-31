В Сочи обновлен максимальный показатель турпотока за последние сто лет
В текущем году Сочи принял 7,2 млн туристов, тем самым обновив максимальный показатель турпотока за последние 100 лет. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщил глава города Алексей Копайгородский.
«Мы первые по турпотоку в Краснодарском крае, и, конечно, это огромная ответственность прежде всего перед теми, кто выбирает отдых в нашем городе», — приводит слова Копайгородского официальный сайт мэрии города.
Он отметил, что поток туристов увеличивается в течение последних 10 лет благодаря внедрению высоких стандартов высокого сезона и концепции «ВместеVСочи».
Наибольший туристический спрос на отдых в курортном городе в этом году проявили жители Москвы и Московской области (26%). Затем следуют Краснодарский край (13%), Ростовская область и Санкт-Петербург (6–7%). От 2 до 3% туристов прибывали в Сочи из Свердловской, Челябинской и Самарской областей, а также Ставропольского края. На остальные регионы РФ приходится в среднем 1% турпотока в год.
Глава города добавил, что в 2023 году уровень сервиса будет повышаться, а сектор услуг станет заметно шире.
Ранее, 27 декабря, стало известно, что в новом году в Сочи из Уфы будет ходить двухэтажный поезд. Как сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, поезд Уфа — Имеретинский курорт будет следовать через Самару. Он будет включать шесть вагонов из Уфы и пять — из Самары.
Также в 2023 году планируется завершить разработку мастер-плана нового пассажирского терминала аэропорта Сочи, включая новый аэровокзальный комплекс. Терминал могут открыть к 2026 году, о чем 29 ноября сообщил директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов.