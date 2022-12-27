Двухэтажный поезд из Уфы в Сочи через Самару пустят в 2023 году
В 2023 году из Уфы в Сочи через Самару будет ходить двухэтажный поезд. Об этом сообщил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
По его словам, в следующем году КбшЖД будет отдавать предпочтение южным направлениям. Дмитриев уточнил, что поезд Уфа – Имеретинский Курорт будет включать шесть вагонов из Уфы и пять — из Самары.
ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на пресс-службу КбшЖД уточняет, что двухэтажные поезда из Уфы в Сочи курсировали в этом году в период с июля до середины сентября.
Ранее сообщалось, что в Башкирии транспортная прокуратура проводит проверку после того, как несколько пассажирских поездов задержали из-за ледяного дождя. Прокуроры должны выяснить, нарушались ли при этом права пассажиров. По предварительным данным, поезда дальнего следования и электрички задержали по техническим причинам.