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Прокуроры проводят проверку после задержки поездов из-за осадков в Башкирии

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В Башкирии транспортная прокуратура проведет проверку после того, как несколько пассажирских поездов были задержаны во время ледяного дождя. Надзорное ведомство выяснит, были ли нарушены права пассажиров.

ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на прокуратуру уточняет, что в понедельник, 19 декабря, из-за плохих погодных условий на участке Асекеево – Шафраново, территории, относящейся к Куйбышевской железной дороге, из графика выбилось несколько поездов. Прокурорам предстоит проверить, насколько своевременно были обеспечены права пассажиров.

По предварительным данным, поезда дальнего следования и электрички задержали по техническим причинам, возникшим из-за ледяного дождя. Сейчас уже все составы продолжили движение к станциям назначения.

Ранее, 18 декабря, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Известиям», что некоторые отголоски изменения климата и глобального потепления сказались на переменчивой погоде в Москве в начале декабря.

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