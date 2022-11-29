Новый терминал аэропорта Сочи откроют к 2026 году

Новый пассажирский терминал аэропорта Сочи могут открыть к 2026 году. Об этом сообщил директор по авиационной коммерции группы «Аэродинамика» Александр Никонов во вторник, 29 ноября.

«В 2023 завершаем разработку мастер-плана, далее приступим к проектированию новой аэропортовой инфраструктуры, включая новый аэровокзальный комплекс. Таким образом, амбициозные планы нацелены на ввод в эксплуатацию новых объектов к 2026 году», — передает его слова «Интерфакс».

Он допустил, что общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта могут составить более 20 млрд рублей, в том числе 15 млрд рублей уйдут в терминал и привокзальную площадь.

Ранее, 4 октября, стало известно, что международный аэропорт Шереметьево планирует возобновить работу терминала D и межтерминального перехода, соединяющего Южный и Северный терминальные комплексы аэропорта, в 2023 году в зависимости от производственной загрузки. Отмечается, что в настоящее время фактически производственных мощностей терминалов В и С аэропорта Шереметьево достаточно для осуществления качественного бесперебойного обслуживания клиентов авиакомпании «Победа».

Кроме того, 14 июля в Брянске спустя 28 лет началась масштабная реконструкция международного аэропорта, на которую выделено 3,6 млрд рублей. В рамках проекта будет построена взлетная полоса, которая сможет принимать любые типы самолетов, появится новое радиотехническое и светосигнальное оборудование.