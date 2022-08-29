Не любые дороги дороги: авиаторы сэкономят до 600 млн в месяц на пути в Сочи

Российские авиакомпании смогут сэкономить от 200 млн до 600 млн рублей в месяц, летая по новому укороченному воздушному коридору до Сочи . Такой оценкой с «Известиями» поделились аналитики. С 30 августа на рейсах до южного курорта перевозчики смогут воспользоваться воздушным коридором над Волгоградом и Астраханью, а не пролетать над территорией Казахстана, сообщили «Известиям» источники в авиакомпаниях. Маршрут над ним пришлось строить с весны, когда из-за проведения СВО часть южной территории России оказалась закрыта для полетов гражданской авиации. В результате время в полете до Сочи увеличилось до четырех часов. Новый коридор позволит сократить его минимум на 20 минут в одну сторону.

Экономия ресурса

Российские авиакомпании смогут экономить от 200 млн до 600 млн рублей в месяц за счет укороченного маршрута до Сочи — со вторника станет доступен новый воздушный коридор и не придется пролетать над Казахстаном . Такой оценкой с «Известиями» поделились два аналитика.

— Авиакомпании с учетом демпферного механизма смогут сэкономить около 50 тыс. рублей за один рейс . Для пассажира экономия может составить до 300 рублей на билет , — подсчитала независимый эксперт Елена Сахнова.

Не любые дороги дороги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По подсчетам «Известий» на основе данных сервиса Flightradar, на этой неделе российские авиакомпании планируют выполнить 426 рейсов из четырех московских аэропортов до Сочи и еще 95 рейсов — из Санкт-Петербурга, то есть всего 1040 рейсов в обе стороны . Получается, с новым коридором перевозчики суммарно будут экономить около 52 млн рублей в неделю, или 208 млн рублей в месяц .

Более позитивной оценкой поделился с «Известиями» аналитик одной из российских авиакомпаний.

— На самолетах Airbus A320 или Boeing 737 экономия будет порядка 250 тыс. рублей на круг (туда-обратно). Общая экономия в неделю — порядка 145-150 млн рублей , — отметил он.

Это 580-600 млн рублей в месяц , подсчитали «Известия». По данным этого источника, «спрямить» получится не только рейсы до Сочи, но и маршруты до городов Турции . Причем экономить позволит не только снижение расхода топлива: сократятся также расходы на аэронавигацию, техресурс, амортизацию, фонд оплаты труда и другие статьи , уточнил собеседник.

Согласно сервису Flightradar, в предстоящую неделю авиакомпании РФ выполнят 154 рейса в Стамбул, Анталью, Анкару и Бодрум (с учетом чартерной программы).

В пресс-службе Росавиации и «Госкорпорации по организации воздушного движения» отказались от комментариев. В Минтрансе оперативно не ответили «Известиям». Редакция направила запросы в крупнейшие авиакомпании страны.

«Экспресс» до Сочи

Решение открыть укороченный воздушный коридор над закрытыми с конца февраля территориями на юге России приняли еще в прошлый четверг , знает источник «Известий» в авиаотрасли. 29 августа в «Госкорпорации по ОрВД» прошло техническое совещание по этой теме с участием авиакомпаний, писали СМИ. Эту информацию подтвердили несколько источников «Известий».

С весны авиакомпании были вынуждены выполнять рейсы до Сочи через воздушное пространство Казахстана — после закрытия неба над югом России из-за проведения СВО. Время в полете выросло с привычных 2,5 часов до 4.

Не любые дороги дороги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данным источника в одной из авиакомпаний, новый маршрут позволит сократить время в пути из Москвы до Сочи «на 55 минут на круг»: на 30 минут сократится время в пути из столичных аэропортов до Сочи, в обратном направлении — на 25 минут.

Прогноз Елены Сахновой чуть менее позитивен: дорога до Сочи сократится на 20 минут, обратно — на 10 минут.

Сочи — это единственный город на Черноморском побережье России, аэропорт которого принимает самолеты гражданской авиации. Аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте закрыты с 24 февраля, полеты туда не осуществляются.

Спасительный эшелон

Остается открытым вопрос о том, все ли авиакомпании смогут воспользоваться новым воздушным коридором . По данным источника в Росавиации, перевозчики теперь должны заранее, перед полетом подавать заявки в главный центр ведомства на выполнение рейса по новому маршруту в согласованном эшелоне (FL330-350, или на высоте 10,05–10,65 км). Если эшелон будет сильно загружен, то некоторые рейсы будут по-прежнему направлять через небо Казахстана , уточнил собеседник в Росавиации.

Источник в «Госкорпорации по ОрВД» добавил, что сложностей с загрузкой быть не должно, пропускная способность позволит всем выполнить полеты по новому маршруту.

Не любые дороги дороги Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Какие новые авиамаршруты могут в будущем также пустить по укороченным коридорам, кроме рейсов в Сочи и Турцию, пока неизвестно. В «Госкорпорации по ОрВД» на этот вопрос не ответили.

«Спрямление» же рейсов до Сочи стало возможным сейчас благодаря двум факторам — это накопленный с февраля опыт обслуживания воздушного движения в южной зоне и сдвинутая на запад линия фронта , полагает Елена Сахнова. Видимо, новая выделенная полоса не представляет угрозы ни для военных действий, ни для защиты территорий, уточнила эксперт.