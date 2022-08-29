Не любые дороги дороги: авиаторы сэкономят до 600 млн в месяц на пути в Сочи
Российские авиакомпании смогут сэкономить от 200 млн до 600 млн рублей в месяц, летая по новому укороченному воздушному коридору до Сочи. Такой оценкой с «Известиями» поделились аналитики. С 30 августа на рейсах до южного курорта перевозчики смогут воспользоваться воздушным коридором над Волгоградом и Астраханью, а не пролетать над территорией Казахстана, сообщили «Известиям» источники в авиакомпаниях. Маршрут над ним пришлось строить с весны, когда из-за проведения СВО часть южной территории России оказалась закрыта для полетов гражданской авиации. В результате время в полете до Сочи увеличилось до четырех часов. Новый коридор позволит сократить его минимум на 20 минут в одну сторону.
Экономия ресурса
Российские авиакомпании смогут экономить от 200 млн до 600 млн рублей в месяц за счет укороченного маршрута до Сочи — со вторника станет доступен новый воздушный коридор и не придется пролетать над Казахстаном. Такой оценкой с «Известиями» поделились два аналитика.
— Авиакомпании с учетом демпферного механизма смогут сэкономить около 50 тыс. рублей за один рейс. Для пассажира экономия может составить до 300 рублей на билет, — подсчитала независимый эксперт Елена Сахнова.
По подсчетам «Известий» на основе данных сервиса Flightradar, на этой неделе российские авиакомпании планируют выполнить 426 рейсов из четырех московских аэропортов до Сочи и еще 95 рейсов — из Санкт-Петербурга, то есть всего 1040 рейсов в обе стороны. Получается, с новым коридором перевозчики суммарно будут экономить около 52 млн рублей в неделю, или 208 млн рублей в месяц.
Более позитивной оценкой поделился с «Известиями» аналитик одной из российских авиакомпаний.
— На самолетах Airbus A320 или Boeing 737 экономия будет порядка 250 тыс. рублей на круг (туда-обратно). Общая экономия в неделю — порядка 145-150 млн рублей, — отметил он.
Это 580-600 млн рублей в месяц, подсчитали «Известия». По данным этого источника, «спрямить» получится не только рейсы до Сочи, но и маршруты до городов Турции. Причем экономить позволит не только снижение расхода топлива: сократятся также расходы на аэронавигацию, техресурс, амортизацию, фонд оплаты труда и другие статьи, уточнил собеседник.
Согласно сервису Flightradar, в предстоящую неделю авиакомпании РФ выполнят 154 рейса в Стамбул, Анталью, Анкару и Бодрум (с учетом чартерной программы).
В пресс-службе Росавиации и «Госкорпорации по организации воздушного движения» отказались от комментариев. В Минтрансе оперативно не ответили «Известиям». Редакция направила запросы в крупнейшие авиакомпании страны.
«Экспресс» до Сочи
Решение открыть укороченный воздушный коридор над закрытыми с конца февраля территориями на юге России приняли еще в прошлый четверг, знает источник «Известий» в авиаотрасли. 29 августа в «Госкорпорации по ОрВД» прошло техническое совещание по этой теме с участием авиакомпаний, писали СМИ. Эту информацию подтвердили несколько источников «Известий».
С весны авиакомпании были вынуждены выполнять рейсы до Сочи через воздушное пространство Казахстана — после закрытия неба над югом России из-за проведения СВО. Время в полете выросло с привычных 2,5 часов до 4.
По данным источника в одной из авиакомпаний, новый маршрут позволит сократить время в пути из Москвы до Сочи «на 55 минут на круг»: на 30 минут сократится время в пути из столичных аэропортов до Сочи, в обратном направлении — на 25 минут.
Прогноз Елены Сахновой чуть менее позитивен: дорога до Сочи сократится на 20 минут, обратно — на 10 минут.
Сочи — это единственный город на Черноморском побережье России, аэропорт которого принимает самолеты гражданской авиации. Аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте закрыты с 24 февраля, полеты туда не осуществляются.
Спасительный эшелон
Остается открытым вопрос о том, все ли авиакомпании смогут воспользоваться новым воздушным коридором. По данным источника в Росавиации, перевозчики теперь должны заранее, перед полетом подавать заявки в главный центр ведомства на выполнение рейса по новому маршруту в согласованном эшелоне (FL330-350, или на высоте 10,05–10,65 км). Если эшелон будет сильно загружен, то некоторые рейсы будут по-прежнему направлять через небо Казахстана, уточнил собеседник в Росавиации.
Источник в «Госкорпорации по ОрВД» добавил, что сложностей с загрузкой быть не должно, пропускная способность позволит всем выполнить полеты по новому маршруту.
Какие новые авиамаршруты могут в будущем также пустить по укороченным коридорам, кроме рейсов в Сочи и Турцию, пока неизвестно. В «Госкорпорации по ОрВД» на этот вопрос не ответили.
«Спрямление» же рейсов до Сочи стало возможным сейчас благодаря двум факторам — это накопленный с февраля опыт обслуживания воздушного движения в южной зоне и сдвинутая на запад линия фронта, полагает Елена Сахнова. Видимо, новая выделенная полоса не представляет угрозы ни для военных действий, ни для защиты территорий, уточнила эксперт.
Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев напомнил, что совокупно все авиакомпании России закончили 2019 год с прибылью 6,3 млрд рублей, а 2020-й — с убытком в 128,6 млрд. В 2021-м убыток также был двузначным (52,5 млрд рублей). Поэтому в обычные годы экономия в 600 млн рублей в месяц была бы очень существенна для отрасли, но в нынешние времена и на фоне господдержки, измеряемой многими десятками миллиардов рублей, это уже не так ощутимо, добавил он.