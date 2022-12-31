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Военный эксперт раскрыл детали новой тактики ВС РФ на Украине

Военный аналитик Кнутов заявил о переходе ВС России к новой тактике в СВО на Украине
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Российские войска используют новую тактику для нанесения ударов по критической инфраструктуре Украины. Об этом 30 декабря заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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Как объяснил аналитик, эта тактика заключается в постоянном давлении на противника с помощью мощных высокоточных ударов по энергосистеме и военным объектам Украины. Задачи такого подхода — не дать противнику восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники, а также усложнить переброску боевой техники и резервов в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Значение этих ударов достаточно важное, потому что они наносятся по тыловым коммуникациям, вывод их строя которых ведет к тому что противнику достаточно сложно концентрировать ресурсы как для обороны, так для наступления или контрнаступления», — сказал Кнутов.

Он отметил, что если раньше российская армия наносила удары с перерывами, которые могли растянуться на несколько недель, то незадолго до Нового года удары значительно участились. Кроме того, добавляет эксперт, если раньше применялись только ракеты «Калибр», а затем еще дроны-камикадзе типа «Герань», то сейчас впереди практически основной массы ракет идут беспилотники, которые отвлекают на себя систему ПВО противника, заставляя его тратить ракеты на крайне дешевые и бесполезные дроны.

«По сути, используем опыт Израиля, который на любые действия террористических организаций в отношении своей страны всегда отвечает жестко, решительно и, самое главное, быстро», — заявил Кнутов «МК».

Удары по Украине с применением новой тактики наносятся уже третий день подряд, в результате были ликвидированы четыре дивизиона ПВО ВСУ. Однако, как считает эксперт, ощутимый результат можно будет увидеть через неделю.

30 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины. В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов Вооруженных сил страны из западных регионов Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности после произошедшего 8 октября теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке России, стоят украинские спецслужбы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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