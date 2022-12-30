Минобороны России: 29 декабря нанесли удары по объектам Украины, обеспечивающим работу ОПК

В Минобороны России рассказали о результатах массированного удара, нанесенного по системе военного управления и объектам энергетики Украины 29 декабря. Как сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, в результате удара остановлено производство и ремонт военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также прекращена переброска военных резервов из западных регионов страны.

Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли массированный удар по объектам, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. По его словам, все назначенные объекты были поражены.

«В результате удара остановлены производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в тылу были заблокированы поставленные для ВСУ иностранные вооружения, добавил он.

Помимо этого, представитель Минобороны РФ сообщил, что в ДНР сбиты самолеты МиГ-29 и два вертолета Ми-8. Самолет был поражен в районе села Новоелизаветовка, а вертолеты — в районах населенных пунктов Дружковка и Яблоновка.

Накануне сообщалось, что ВС РФ уничтожили 13 единиц украинской техники на донецком направлении. Конашенков указал на то, что на донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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