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Названы любимые новогодние традиции россиян

Опрос: встречи с родными и украшение елки стали любимыми новогодними традициями в РФ
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein
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Встречи с родными и близкими для встречи Нового года — любимая традиция у 15% россиян. А украшение дома и новогодней елки стали любимым делом у 12% граждан. Об этом в субботу, 31 декабря, сообщает телеканал RT со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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По результатам опроса, 6% россиян любят обмениваться подарками, еще 5% любят загадывать желания под бой курантов. Каждый 20-й не мыслит праздник без оливье.

По 3% респондентов любят ходить под Новый год в баню, запускать фейерверки, готовить праздничные блюда и смотреть новогодние фильмы.

Однако 12% респондентов заявили, что у них нет новогодних традиций, и 7% затруднились назвать свою любимую новогоднюю традицию.

По сообщению телеканала, в опросе сервиса приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из разных регионов страны.

Ранее, 30 декабря, «Известия» рассказали об истории Нового года и традициях праздника. Например, традиция отмечать смену времен существовала у многих культур и народов. У язычников наступление нового года приходилось на переход от зимы к весне, и уже тогда с этим событием было сопряжено множество обрядов и ритуалов.

19 декабря россияне рассказали, какие желания загадают в новогоднюю ночь и какие цели ставят перед собой. Согласно результатам опроса, самым заветным желанием оказалось здоровье, для себя и близких его загадают 67% опрошенных. Еще 39% загадают быть счастливым в наступающем году, 36% признались, что их главным желанием будет отсутствие катаклизмов и катастроф в 2023 году.

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