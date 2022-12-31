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Во Франции назвали закон о медиа на Украине средством укрепления нацистской диктатуры

Французский политик Асселино: закон Зеленского о медиа укрепляет нацистскую диктатуру
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Pavlo bagmut
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Новый закон о медиа на Украине укрепляет неонацистскую диктатуру украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в субботу, 31 декабря, рассказал глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

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Он отметил, что Европейская федерация журналистов возмущена этим законом, нарушающим многочисленные «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям».

«Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру. Даже европейская федерация журналистов возмущена! Ее представители считают, что новый украинский закон о печати содержит «многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям», — написал политик в своем Twitter.

29 декабря Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение России. Теперь в стране расширяются полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который выступит в роли единого регулятора СМИ и получит право направлять во все редакции обязательные для выполнения предписания. Закон также запрещает все телеканалы и другие российские медиаресурсы.

До этого, 13 декабря, законодательная инициатива были раскритикована Союзом журналистов Украины. Как указали в объединении, законопроект с одной стороны допускает внедрение инструментов цензуры и существенное ограничение свободы слова в стране, с другой — наделяет полномочиями подконтрольный киевскому режиму регулятор.

До этого, 20 марта, Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля украинские телеканалы начали транслировать единый телеэфир «Единые новости».

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