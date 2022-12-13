Журналистское сообщество раскритиковало новый закон о медиа на Украине

Национальный союз журналистов Украины 13 декабря раскритиковал новый закон о медиа, расширяющий полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

«Анализ законопроекта о медиа вынуждает констатировать, что он допускает внедрение инструментов цензуры и существенное ограничение свободы слова на Украине», — говорится в заявлении союза журналистов.

Отмечается, что Нацсовет не является независимым регулятором, поскольку половину этого органа назначает президент Украины, а другую половину — парламент, большинство в котором имеет пропрезидентская партия.

Данный закон ранее в этот день приняла Верховная рада. В соответствии с ним Нацсовет получает право направлять в редакции всех СМИ обязательные для выполнения предписания, штрафовать все виды массмедиа (ТВ, радио, печатные и интернет-СМИ), без решения суда запрещать работу интернет-СМИ сроком на 14 дней и отменять регистрацию печатных СМИ.

Орган теперь также может добиваться от интернет-провайдеров блокировки доступа к интернет-изданиям без решения суда, требовать от YouTube и Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) удаления любого контента, а от Google — информации из результатов поиска. Также он имеет право регулировать работу операторов кабельного и онлайн-телевидения.

Помимо этого, закон запрещает все телеканалы и другие российские медиаресурсы.

Ранее, 15 апреля, жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, журналистка Оксана Марченко заявила, что в стране закрыты все телеканалы, кроме одного, который контролирует президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, больше никаких альтернативных мнений быть не может.

До этого, 20 марта, Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля украинские телеканалы начали транслировать единый телеэфир «Единые новости».