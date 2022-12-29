Зеленский подписал раскритикованный СМИ закон «О медиа»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение действий России. Документ появился на сайте главы государства 29 декабря со статусом «возвращен с подписью президента».

Теперь в стране расширяются полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который выступит в роли единого регулятора СМИ и получит право направлять во все редакции обязательные для выполнения предписания.

Также орган сможет самостоятельно штрафовать и запрещать работу телеканалов, радио, печатных и интернет-СМИ на 14 дней.

Более того, Нацсовет вправе требовать от YouTube и Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) удаления любого контента, а от Google — информации из результатов поиска. Помимо этого, закон запрещает все телеканалы и другие российские медиаресурсы.

Ранее, 15 апреля, жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, журналистка Оксана Марченко заявила, что в стране закрыты все телеканалы, кроме одного, который контролирует президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, больше никаких альтернативных мнений быть не может.

До этого, 20 марта, Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля украинские телеканалы начали транслировать единый телеэфир «Единые новости».