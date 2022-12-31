Итальянский политолог назвал точку невозврата в отношениях России и Запада

Мюнхенская конференция по безопасности 2007 года стала точкой невозврата в отношениях между Россией и Западом. Об этом в пятницу, 30 декабря, рассказал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

«Начало 2000-х годов — это то, что многие аналитики называют однополярным моментом: эпоха, в которую США стремились к гегемонии над всем земным шаром посредством так называемого экспорта демократии и глобализации рынков», — рассказал эксперт в беседе с lenta.ru.

Он отметил, что после конференции Вашингтон, Брюссель и Лондон стали игнорировать и препятствовать сотрудничеству между Западом и Россией. По его словам, США оказывали давление на страны Евросоюза как в геоэкономической, так и в военно-политической плоскостях.

Днем ранее российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Запад начал уничтожать отношения с Россией в 1994–1995 годах, когда взял курс на расширение НАТО на восток. Как указал политик, в рамках первого этапа расширения альянса важно было убедить Москву в том, что действия НАТО обусловлены «историческим долгом» западных стран, а не политикой приближения к границам России.

1 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

Российский президент Владимир Путин выступил на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Во время выступления он подверг критике внешнюю политику США и идеи однополярности мировой политики, высказался против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.