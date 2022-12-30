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Telegram выпустил обновление с новыми функциями

Разработчики Telegram выпустили обновление 9.1 с новыми функциями
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Фото: Global Look Press/PHOTOTHEK/Thomas Trutschel
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Мессенджер Telegram 30 декабря обновился до новой версии 9.3, в которой пользователи могут отправлять скрытые фото и видео, включать дополнительные функции для экономии памяти устройства и многое другое.

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Главным нововведением стала возможность отправлять скрытые медиафайлы. При получении такого фото или видео пользователю необходимо коснуться сообщения, чтобы увидеть содержимое. Нововведение работает по аналогии с функцией «спойлер» для текстовых сообщений.

Также пользователи смогут выбрать периодичность, с которой устройство будет самостоятельно удалять кэш из определенной категории чатов.

Кроме того, обновление коснулось и фоторедактора, где теперь линии будут автоматически сглаживаться, а их толщина — меняться от скорости движения пальца.

Помимо этого, была добавлена кисть для размытия деталей на фото и новый инструмент для нанесения текста.

Ранее в этот день сообщалось, что мошенники разработали новую схему по взлому аккаунтов в Telegram. Теперь пользователям направляют сообщения от имени поддельного профиля «Уведомления».

Затем злоумышленники отправят жертве уведомление о попытке взлома и ей будет предложено перейти по ссылке, которая якобы поможет защитить учетную запись. После этого доступ к аккаунту оказывается потерян.

До этого, 25 ноября, главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников рассказал, что самым популярным видом мошенничества в Telegram является фишинг. По его словам, обычно сообщения с фишинговой ссылкой распространяются через личные сообщения или канал, захваченный мошенниками.

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