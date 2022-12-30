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В Тунисе чрезвычайное положение продлено еще на месяц из-за протестов

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Фото: REUTERS/Yassine Mahjoub
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Президент Туниса Каис Саид продлил чрезвычайное положение в стране еще на месяц, до 31 января. Об этом 30 декабря сообщает агентство Al Jazeera.

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Такая мера обусловлена протестами в стране, которые начались после внеочередных выборов в парламент в декабре. Оппозиционные партии еще до начала голосования призывали к бойкоту и добились явки в 11,22%.

Однако в тунисском законе о выборах отсутствует минимальный порог явки, необходимый для признания голосования состоявшимся.

Объединяющая ряд тунисских политических партий коалиция «Ас-Сумуд» призвала президента подать в отставку в связи с низкой явкой на выборах. По их мнению, народ Туниса бойкотировал выборы и показал свое несогласие с системой Саида.

Еще в конце июля в Тунисе приняли новую конституцию, которая расширяет полномочия президента. Голосование состоялось 25 июля на фоне острых разногласий между сторонниками Саида, инициировавшего референдум, и его противниками, обвиняющими Саида в желании стать единоличным лидером страны. Часть оппозиции призвала тунисцев бойкотировать голосование.

В марте Саид распустил парламент Туниса о чем он объявил во время заседания Совета национальной безопасности. Свое решение Саид обосновал тем, что в парламенте страны существовала коррупция.

В июле прошлого года президент Туниса лишил неприкосновенности членов Ассамблеи народных представителей (парламента) и отстранил премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши от его полномочий.

Решения были приняты в связи с протестами в Тунисе. Участники потребовали роспуска парламента, а также смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране.

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