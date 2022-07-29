Мавр может приходить: президенту Туниса расширили полномочия

Спустя 11 лет после «арабской весны» в Тунисе проголосовали за принятие новой конституции, предложенной президентом Каисом Саидом. Документ наделяет главу государства неограниченными полномочиями, фактически ставя его над тремя ветвями власти . Значительная часть тунисского общества полагает, что поправки противоречат завоеваниям демократии. В ситуации разбирались «Известия».

Радоваться нечему

25 июля прошел референдум о принятии проекта новой конституции Туниса. «Более 94% участников референдума высказались за принятие новой конституции Туниса», — такие данные опубликовал председатель Высшей независимой избирательной комиссии Фарук Буаскар.

Новая версия основного закона значительно расширяет полномочия президента страны. По сути, он станет фигурой, стоящей над тремя ветвями власти. Президент сможет по своему усмотрению назначать и смещать премьер-министра без одобрения парламента, его самого теперь нельзя будет отстранять от должности. Также президент будет главнокомандующим вооруженными силами страны.

Мавр может приходить Фото: Global Look Press/Jdidi Wassim

По поводу поправок в Тунисе немало спорили. Одни считали, что инициировавший принятие поправок президент Каис Саид стремится ограничить влияние политической партии умеренных исламистов «Ан-Нахда» и расширить собственную власть. Другие полагали, что принятие поправок лишь вызовет еще большую исламизацию общества, а также приведет к тому, что страна вернется к авторитаризму. Сам Каис Саид празднует победу. Однако оппозиция уверена, что радоваться особо нечему: явка составила всего 27,5%.

На парламентских выборах 2019 года большинство в стране получили исламисты, а кресло президента занял Каис Саид — представитель интересов светской и военной элит, а также крупного бизнеса. Так началось сильнейшее противостояние между законодательной и исполнительной ветвями власти.

Внутри страны Каиса Саида поддерживают силовые структуры, на международной арене за ним стоят Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия. Против выступает оппозиционная коалиция во главе с «Партией возрождения» («Ан-Нахда»), за которой стоит Турция.

Один кризис наложился на другой

За полторы недели до референдума по стране прокатилась волна забастовок. В последнее время в стране экономический кризис наложился на политический. Вначале началась забастовка судей и сотрудников судебных органов. Они заявили, что Каис Саид «старается подмять под себя независимую судебную систему». В ответ глава государства уволил непокорных, а тем, кто их поддержал, снизил зарплату.

Мавр может приходить Фото: REUTERS

Шаги, которые предпринимает Саид, вызывают недовольство в стране. Так, например, решить экономические проблемы он пытается, договорившись с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении помощи.

Однако для согласования новой кредитной программы нужно сократить зарплаты госслужащих, а также урезать субсидии на продукты питания и товары первой необходимости.

Золотой ребенок «арабской весны»

На Западе Тунис привычно называют «золотым ребенком «арабской весны» и считают одной из самых вестернизированных стран Магриба. Пока ряд арабских государств, переживших события 2010–2011 годов, погрузились в пучину гражданской войны, другие (например, Египет) вернулись к привычному авторитаризму. На этом фоне Тунис выглядел наиболее выигрышно: появились демократически избранные парламент и президент, нормально уживались светские и исламистские партии, появились свобода слова и оппозиция, межпартийная борьба.

Сами тунисские власти также гордились тем, как складывались их отношения с Западом. Семь лет назад страна получила статус основного союзника вне Североатлантического альянса, это позволило Тунису активно сотрудничать с Вашингтоном, участвовать в оборонных инициативах НАТО, получать некоторые виды вооружений.

Мавр может приходить Фото: REUTERS

Но ситуацию омрачает тяжелый экономический кризис и растущая безработица, в том числе среди тунисцев с образованием. Из-за этого многие молодые люди разочарованы в политическом процессе.

За 11 лет, прошедшие с «арабской весны», уровень жизни в Тунисе упал. И при этом изменилась политическая ситуация: обновилась элита, стали другими механизмы принятия решений. За это время в стране не раз вспыхивали протесты.

«Демократия — сомнительная ценность»

— Ситуация в Тунисе дошла до такого состояния на фоне социально-экономических проблем, которые не удалось решить за минувшие 11 лет. Они особенно обострились на фоне пандемии. Туризм — один из основных источников доходов государства. Лишившись туристического потока в период пандемии, страна столкнулась с дефицитом бюджета, нарушение логистических схем помешало экспорту сельскохозяйственной продукции, безработица зашкаливает , — отметил в беседе с «Известиями» научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня.

По его словам, после «арабской весны» установился шаткий баланс между президентской властью, олицетворяющей светские силы, и парламентом, где большинство получили исламисты, напрямую связанные с движением «Братьев-мусульман» (запрещено в России).

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— Основным достижением «арабской весны» стал этот шаткий баланс — основную протестную массу, контролируемую исламистами, смогли на время утихомирить, предоставив им места в парламенте, это уравновешивалось светскими силами, с вооруженными силами, Национальной гвардией и командой президента, — добавил эксперт.

Политолог уверен, что демократия западного образца в арабском мире — это «довольно сомнительная ценность».

— Это ширма для традиционной схемы взаимоотношения власти, общества, социальных групп. Личность и кланы решают гораздо больше партий. Протесты в Тунисе были изначально вредным явлением с точки зрения выбора между властью исламистов в стране и авторитарной светской властью президента. Выбор между авторитарной светской моделью или властью исламистов по факту является выбором из меньших зол, — уверен Останин-Головня.

«Слабая надежда на будущее»

Схожую точку зрения разделяет востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Демократия демократии рознь. Например, в Ираке есть демократические процедуры: выборы, президент, премьер-министр, но демократия не означает процветание государства и народа. В какой-то степени это относится и к Тунису. Экономически и политически стабильная до 2011 года страна перестала быть такой после «арабской весны». Страна переживает один кризис за другим, возникли большие экономические проблемы. То, что президент получил более широкие полномочия, дает слабую надежду на политическую и экономическую стабилизацию в будущем. Но надо учитывать, что у оппонентов президента довольно сильная поддержка, они способны действовать довольно жестко , — полагает эксперт.

Мавр может приходить Фото: REUTERS

По словам арабиста, в Тунисе сформировалась крайне спорная демократия.

— Если к власти прорываются структуры, не имеющие никакого отношения к демократии, возникает вопрос: а нужна ли такая демократия, — пояснил политолог.