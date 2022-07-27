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Новую конституцию Туниса поддержали 95% проголосовавших

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Фото: TASS/EPA/MOHAMED MESSARA
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Новую конституцию Туниса, которая расширяет полномочия президента страны, поддержало большинство участников референдума. Об этом 27 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на избирательную комиссию референдума.

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По результатам голосования, 95% принявших участие в референдуме поддержали принятие нового основного закона. Явка на референдуме составила 30,5%, добавляет издание.

Голосование состоялось 25 июля на фоне острых разногласий между сторонниками президента Туниса Кайса Саида, инициировавшего референдум, и его противниками, обвиняющими Саида в желании стать единоличным лидером страны. Часть оппозиции призвала тунисцев бойкотировать голосование.

На референдум был вынесен проект нового основного закона страны, по которому глава государства наделяется гораздо более широкими полномочиями по сравнению с конституцией 2014 года. После утверждения нового основного закона Тунис перестанет быть смешанной республикой, а глава государства получит полномочия по назначению правительства и судей.

30 марта Кайс Саид распустил парламент Туниса о чем он объявил во время заседания Совета национальной безопасности. Свое решение Саид обосновал тем, что в парламенте страны существует коррупция.

26 июля 2021 года президент Туниса лишил неприкосновенности членов Ассамблеи народных представителей (парламента) и отстранил премьер-министра страны Хишама аль-Мешиши от его полномочий.

Он также заморозил права депутатов страны и решил назначить нового премьер-министра. Саид принял на себя обязанности главы правительства. Хишам аль-Мешиши возглавлял кабинет министров с сентября 2020 года.

Решения были приняты в связи с протестами в Тунисе. Участники потребовали роспуска парламента, а также смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране.

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