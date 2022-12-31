Кинолог рассказала о связи между страхом фейерверков у собаки и ее породой

Наличие у собаки страха фейерверков и салюта может зависеть от породы животного. Об этом «Известиям» рассказала кинолог, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак, руководитель учебно-дрессировочного центра «Собачье дело» Юлия Исламова.

«В Финляндии не так давно проводили большое исследование, где разбирали разные страхи, смотрели по породам. Действительно, боязнь фейерверков больше выражена у некоторых пород, но это мало связано, например, с охотой, потому что есть куча охотничьих собак, которые не боятся выстрелов, но до смерти боятся фейерверков», — отметила специалист.

По ее словам, многие собаки боятся фейерверков, поскольку такая пиротехника сочетает в себе несколько важных условий.

«Они неожиданные, их невозможно предсказать — неизвестно, когда начнется, когда закончится. Они довольно резкие, громкие — мне обратить внимание на фейерверк, который раздался рядом, невозможно. И плюс они довольно громко звучат для чувствительных собачьих ушей и могут причинять дискомфорт и боль», — подчеркнула Исламова.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

Ранее в декабре ветеринар-невролог Людмила Болгарева рассказала, какие изменения в поведении собаки могут говорить о проблемах со здоровьем. Она рекомендовала обратить внимание на походку питомца: большие собаки в случае проблем с конечностями редко прижимают лапу при ходьбе, поскольку это тяжело и неудобно.

Также, как отметила ветеринар, в случае недомогания или боли собаки могут принимать определенные позы, например стараются как можно больше лежать.