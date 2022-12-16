Ветеринар назвала тревожные сигналы в поведении собаки

Ветеринар-невролог Людмила Болгарева 16 декабря рассказала «Известиям», какие изменения в поведении собаки могут говорить о проблемах со здоровьем.

«Прежде всем необходимо обратить внимание, если мы говорим о проблемах передвижения, на походку вашей собаки. Когда моете лапы, внимательно посмотрите, какие когти сточены больше, какие меньше, не отстоит ли палец», — рекомендовала специалист.

Она уточнила, что большие собаки в случае проблем с конечностями редко прижимают лапу при ходьбе, поскольку это тяжело и неудобно.

«Как правило, она бережет свою конечность и у нее появляется так называемая хромота опорного типа. Она, опираясь, бережет свою больную, пострадавшую конечность. Причем не только при неврологических проблемах, но и при артритах, артрозах, разрывах связок и прочих проблемах», — пояснила Болгарева.

При этом маленькие собаки обычно ходят на четырех лапах, а при беге начинают поджимать одну из них.

Также, как отметила ветеринар, в случае недомогания или боли собаки могут принимать определенные позы, например, стараются как можно больше лежать.

«Если собака ограничивает себя в нагрузках, к которым она привыкла. К примеру, вы гуляли по часу в поле и у вас всё было хорошо, а теперь через полчаса собака садится или ложится и просится домой — вероятно, она испытывает боль», — указала Болгарева.

Если речь о собаках, которые содержатся дома, то в их поведении должна насторожить неспособность запрыгивать на высокие поверхности, такие как кресло или кровать. В таком случае следует максимально оградить животное от любых резких движений и физических нагрузок, пока не будет выявлена причина такого поведения, добавила эксперт.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

5 декабря руководитель Общества ответственных собаководов Олеся Борисенко рассказала «Известиям», как по поведению собаки определить, что она не готова к контакту с человеком и может проявить агрессию. По словам специалиста, прежде чем укусить, собака всем своим видом покажет человеку, что не готова к взаимодействию: животное съежится и отойдет.