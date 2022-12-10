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Названы способы предупредить агрессивное поведение собаки

Эксперт Борисенко назвала сигналы в поведении собаки о том, что она избегает контакта и может проявить агрессию
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Руководитель Общества ответственных собаководов Олеся Борисенко рассказала «Известиям», как по поведению собаки определить, что она не готова к контакту с человеком и может проявить агрессию.

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«Собака вначале редко кусает. Она на своем собачьем языке сначала говорит: она съежится, она отойдет, она напряжется. Глазами, мимикой, хвостом — всем своим телом человеку или животному она покажет», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, чтобы понять настроение собаки, нужно тщательно отслеживать все малейшие изменения в ее поведении. Как указала Борисенко, если собака хочет общаться с человеком, она сама к нему подойдет. Лучше дать ей возможность самой проявить интерес к человеку.

«Если она готова с вами общаться, она к вам сама в объятия придет, хвост такой виляющий. Причем собака вилять хвостом может по-разному, а здесь он такой «расслабленно-подметающий», она в релаксе. Если собака не хочет, во-первых, если человек тянет руку, собака убирает голову, убирает корпус, то есть она показывает телом, что ей не нужен контакт», — пояснила специалист.

Она также подчеркнула важность научить детей правильно взаимодействовать с животными. В первую очередь до ребенка следует донести, что нельзя тянуть руки к незнакомой каждой собаке. Перед этим следует спросить разрешения у владельца.

«Это первый момент, а второй момент — это посмотреть на саму собаку, потому что иногда владельцы, к сожалению, не понимают своих животных. Они могут сказать, что собака не кусается — она может вас и не кусает, но возникает ребенок, который тянет руку или кто-то очень шумит, или схватил, и у собаки шок. Она ведь может укусить не потому что она такая злая и противная, она просто испугалась», — добавила Борисенко.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

В ноябре зоопсихолог, специалист центра гуманистической зоопсихологии Полина Парфеньтева рассказала о возможных причинах проблем в поведении собак. По ее словам, поведение животного определяют генетическая предрасположенность и окружающая среда.

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