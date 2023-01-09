Арендные планы: в РФ появятся госсертификаты на оплату найма соцжилья

Власти планируют выдавать сертификаты на аренду социального жилья. Ими можно будет также оплатить найденную своими силами жилплощадь, если в регионе не хватает предложений. Такая мера содержится в проекте реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года, проработать ее поручено Минстрою. Предполагается, что такой шаг расширит возможности помощи нуждающимся в жилье, например детям-сиротам. Плата при наличии сертификата должна быть символической, а для привлечения девелоперов к стройке доходных домов следует предусмотреть механизмы государственно-частного партнерства, говорят эксперты.

Улучшить условия

Минстрою поручено проработать меру по сертификатам на аренду социального жилья на 2026–2030 годы.

«Внедрение механизма улучшения жилищных условий граждан путем выдачи и использования сертификата на получение арендного жилья социального использования или оплату аренды», — сказано в проекте Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.

Инициатива «направлена на улучшение жилищных условий нуждающихся в этом граждан», сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Важно учесть, чтобы возможность такой аренды не подменяла собой права граждан на получение жилья в собственность. То есть очередники на свою квартиру, например дети-сироты, люди, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, и др., могли бы проживать в арендном жилье до получения своего, — объяснил депутат.

Арендные планы Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Социальное жилье должно предоставляться в аренду по символической плате, например около 700 рублей в месяц, считает эксперт Народного фронта Павел Склянчук.

— Как говорят, лучше синица в руке, чем журавль в небе, так что и своевременная долгосрочная аренда жилья от государства лучше, чем многолетние ожидания в очереди, — считает он.

«Известия» направили запрос в Минстрой, уточняя, на какой стадии проработки находится инициатива и зачем нужны такие меры.

Сегодня в России насчитывается порядка 20 млн малоимущих, которые не могут сами улучшить жилищные условия даже с помощью ипотеки, привел цифры председатель санкт-петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов. Часто не располагают средствами на ипотеку и молодые семьи, добавил владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Для таких людей арендные сертификаты тоже могли бы стать существенным подспорьем. К числу таких ситуаций можно отнести потерю кормильца, лишение работы, тяжелое заболевание, природные или техногенные катастрофы, разрушившие жилье, и пр., считает Дмитрий Панов.

Арендные планы Фото: ТАСС/Данил Айкин

— Субсидированная аренда жилья — перспективная идея, но для ее развития необходимо внести изменения в Гражданский кодекс РФ, в нормы, регулирующие аренду жилья, а также добавить это понятие в Жилищный кодекс РФ, — перечислил руководитель комиссии по регулированию обеспечения жильем детей-сирот Общественного совета при Минстрое Андрей Широков.

Мера позволит государству исполнить обязательства по предоставлению жилья стоящим в очереди людям, которые десятилетиями находятся без движения из-за нехватки средств на приобретение квартир, отметил он.

Механизм привлечения

Для формирования фонда такого арендного жилья от государства нужно разработать законодательные механизмы, которые будут создавать инвестиционную привлекательность для девелоперов, добавил Александр Якубовский. Например, для инвесторов можно предусмотреть распространение механизма государственно-частного партнерства на жилищное строительство, что позволило бы им иметь гарантированный доход в течение долгого периода, а властям — решить социально значимую проблему, считает Павел Склянчук.

— Проекты арендных домов могут быть интересны девелоперам, если при их строительстве будут предусмотрены льготы. Также для привлечения застройщиков в эту сферу нужны упрощенные градостроительные процедуры, господдержка в вопросе строительства необходимой инфраструктуры для таких домов, например налоговые преференции, — предложил заместитель финансового директора ГК «Гранель» Юрий Черноиванов.

Арендные планы Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Для девелоперов крайне важна быстрая окупаемость вложенных средств, поскольку они нужны в том числе для пополнения земельного банка под будущее строительство, добавил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его мнению, оптимальным вариантом создания арендного фонда был бы выкуп квартир у застройщиков.

Арендные дома — это выход для нынешнего сложного этапа, когда вся экономика и промышленность находятся в мобилизационном режиме, уверен владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. Вероятно, спрос на покупку жилья в России продолжит стагнировать из-за падения доходов населения, поэтому девелоперы смогут поддержать свою маржинальность в том числе участием в проектах стройки арендных домов, полагает эксперт.

Субсидировать аренду логично и нужным в регионах специалистам, например врачам, учителям и др., отметил Сергей Зайцев. В то же время в России искажена пропорция находящегося в собственности граждан жилья и арендного. В развитых странах нередко доля наемного жилья занимает более половины всего рынка, отметил сопредседатель комитета «Деловой России» по строительству Михаил Викторов.

Арендные планы Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Поэтому, по его мнению, можно также предоставлять арендные сертификаты с компенсацией половины или трети рыночной стоимости съемного жилья. Важно, чтобы механизм был максимально гибким и владелец сертификата имел неограниченный выбор, в том числе возможность доплачивать из собственных средств за более комфортную квартиру, добавил Сергей Зайцев.