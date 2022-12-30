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Песков высказался о запланированных на 2024 год президентских выборах

Песков: выборы президента в 2024 году запланированы и так или иначе последуют
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Выборы президента России на 2024 год запланированы. Об этом заявил в пятницу, 30 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается выборов, да, они на 2024 год запланированы», — сказал представитель Кремля.

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Он указал на то, что с точки зрения начала электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют.

Песков выразил уверенность, что для главы государства выборы «никогда не были главными».

«Для него главное — субстантивная работа и осязаемый результат этой работы. Тем более, когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей родины, ответственность всех и каждого кратно повышается», — добавил пресс-секретарь президента.

Он заключил, что для руководства России остаются главными дела, которые были начаты в этом году.

«И которые надо завершить, и завершить на сто процентов эффективно и победоносно», — заключил Песков.

В начале ноября Песков сообщил, что Владимир Путин еще не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

Проведенный в августе опрос ВЦИОМа показал, что Путину доверяют 81,2% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту президента РФ 78,4%.

Ранее, 30 ноября 2021 года, в рамках форума «Россия зовет!» Путин напомнил о своем праве избираться на новый срок на пост главы государства.

Путин был впервые избран президентом России в 2000 году, затем был переизбран на этот пост в 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к Конституции РФ получил право выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

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